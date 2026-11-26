Ким Чен Ын: КНДР расценит отрицание ядерного статуса как объявление войны
Статус КНДР как ядерной державы никогда не изменится в зависимости от внешних «риторических утверждений». Оспаривание этого закрепленного в конституции страны факта будет расцениваться как объявление войны, заявил лидер республики Ким Чен Ын, его слова передает ЦТАК.
По его словам, «существует неразрывная связь между реальностью вооруженного ядерным оружием внешнего врага и нашим ответным и оборонительным ядерным оружием».
«Кто бы он ни был, если он попытается отрицать или посягнуть на конституционный статус нашей страны, это будет самой злостной формой посягательства на суверенитет и вмешательства во внутренние дела, навязывающей отказ от конституции и отказ от системы, и мы будем рассматривать это как открытое объявление войны и как нашего врага», – заявил Ким.
В июле министр Южной Кореи по делам объединения Чон Дон Ëн заявлял, что власти страны после прихода на пост президента в 2025 г. левого националиста Ли Чжэ Мёна больше не ставят в качестве приоритетной цели денуклеаризицию КНДР. Причиной для пересмотра прежнего подхода Сеула к реалиям стало продолжающееся развитие ядерной программы в КНДР. Власти Южной Кореи сейчас разрабатывают стратегию, которая теоретически могла бы принести взаимные выгоды сторонам, если Пхеньян прекратит наращивание своих ядерных арсеналов.