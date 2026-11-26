«Кто бы он ни был, если он попытается отрицать или посягнуть на конституционный статус нашей страны, это будет самой злостной формой посягательства на суверенитет и вмешательства во внутренние дела, навязывающей отказ от конституции и отказ от системы, и мы будем рассматривать это как открытое объявление войны и как нашего врага», – заявил Ким.