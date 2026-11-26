Девелоперы могут не завершить более половины заявленных на этот год ТЦНа фоне отсутствия арендаторов открывать их смысла нет
До конца 2026 г. в Москве запланировано открытие 19 торговых центров совокупной арендопригодной площадью 226 900 кв. м. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании NF Group. Но, по ее оценке, почти 60% их них (11 объектов), скорее всего, не будут сданы в срок. Это 111 200 кв. м, или 49% от всего объема. При этом 13 анонсированных комплексов (на 150 300 кв. м) изначально планировалось открыть в 2025 г., говорит ее региональный директор департамента торговой недвижимости Евгения Хакбердиева. А шесть (на 81 100 кв. м), по ее словам, должны были принять посетителей еще два года назад.
Похожие оценки приводит и управляющий партнер IBC Global Станислав Ахмедзянов. Он тоже говорит, что девелоперы собирались до конца декабря открыть в Москве 19 торговых центров суммарной арендной площадью 220 000–230 000 кв. м. При этом в январе – сентябре заработали только четыре объекта на 60 000 кв. м. То есть на последний квартал запланирован запуск 15 комплексов, почти в 4 раза больше, чем появилось за девять месяцев, подчеркивает эксперт. В реальности, по его мнению, до конца года появится лишь 5–6 объектов на 60 000–80 000 кв. м, около трети от анонсированных центров.