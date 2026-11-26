До конца 2026 г. в Москве запланировано открытие 19 торговых центров совокупной арендопригодной площадью 226 900 кв. м. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании NF Group. Но, по ее оценке, почти 60% их них (11 объектов), скорее всего, не будут сданы в срок. Это 111 200 кв. м, или 49% от всего объема. При этом 13 анонсированных комплексов (на 150 300 кв. м) изначально планировалось открыть в 2025 г., говорит ее региональный директор департамента торговой недвижимости Евгения Хакбердиева. А шесть (на 81 100 кв. м), по ее словам, должны были принять посетителей еще два года назад.