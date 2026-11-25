Минэнерго хочет продлить эмбарго на экспорт авиакеросинаЭто должно защитить рынок от рисков дефицита и нового скачка цен
Запрет на экспорт из России авиакеросина может быть продлен, сообщил журналистам 25 ноября вице-премьер Александр Новак. По его словам, Минэнерго подготовило соответствующее предложение. Он уточнил, что срок продления эмбарго будет зависеть от баланса спроса и предложения этого вида топлива.
Новак отметил, что ситуация на топливном рынке в России сейчас «достаточно напряженная», так как на ряде нефтеперерабатывающих заводов проводятся ремонтные работы. По его словам, правительство делает все возможное для обеспечения внутреннего рынка топливом, в том числе и за счет поставок из стран ближнего и дальнего зарубежья.
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