Новак отметил, что ситуация на топливном рынке в России сейчас «достаточно напряженная», так как на ряде нефтеперерабатывающих заводов проводятся ремонтные работы. По его словам, правительство делает все возможное для обеспечения внутреннего рынка топливом, в том числе и за счет поставок из стран ближнего и дальнего зарубежья.