Представитель Украины заявил о сохранении ограничений на работу Starshield
Ограничения на работу системы Starshield на Украине сохраняются. Об этом заявил временный поверенный в делах Украины в США Денис Сеник в соцсети Х.
«Ограничения Starshield на Украине создали порочный круг: ни один из ключевых участников не смог прояснить, кто принял решение об их введении. Чем дольше эта ситуация остается неразрешенной, тем выше риск того, что она постепенно исчезнет из поля зрения тех, кто обладает полномочиями ее урегулировать», – сказано в сообщении.
12 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что работу Starshield над территорией Украины снова ограничили. Он добавил, что ограничения скорости Starshield начали действовать на уровне 161 км/ч. Украинские военные проверили обстоятельства и установили, что речь идет не о случайных ошибках, а о системном ограничении.
19 ноября основатель компании SpaceX Илон Маск заявил, что спутниковая система Starlink является гражданской и ее нельзя использовать в наступательных целях, а Starshield (военная версия Starlink) может использоваться для таких целей, но находится под контролем Пентагона. Он также попросил не просить его «принимать решения об убийстве» как частное лицо.