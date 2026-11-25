«Ограничения Starshield на Украине создали порочный круг: ни один из ключевых участников не смог прояснить, кто принял решение об их введении. Чем дольше эта ситуация остается неразрешенной, тем выше риск того, что она постепенно исчезнет из поля зрения тех, кто обладает полномочиями ее урегулировать», – сказано в сообщении.