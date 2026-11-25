Минсельхоз продлил запрет вылова воблы до конца 2027 года
Минсельхоз продлил запрет рыболовства воблы на весь 2027 г. Об этом сказано в приказе министерства, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации.
«Запретить с 1 января 2027 г. по 31 декабря 2027 г. промышленное рыболовство (за исключением разрешенного прилова в соответствии с правилами рыболовства) и любительское рыболовство воблы в Каспийском море, в водных объектах в границах Республики Калмыкия и в реке Волге и ее водотоках в границах Астраханской области», – говорится в тексте документа.
Также с 11 декабря по 15 февраля 2027 г. будет запрещен промышленный и любительский вылов щуки в Каспийском море, в Волге и ее водотоках в границах Калмыкии и в водных объектах в границах Астраханской области.
С 1 января 2027 г. по 31 декабря 2027 г. будет запрещен вылов плотвы в водных объектах на территории Икрянинского, Камызякского, Володарского, Лиманского, Красноярского, Наримановского и Приволжского районов на границах Астраханской области.