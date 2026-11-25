«Запретить с 1 января 2027 г. по 31 декабря 2027 г. промышленное рыболовство (за исключением разрешенного прилова в соответствии с правилами рыболовства) и любительское рыболовство воблы в Каспийском море, в водных объектах в границах Республики Калмыкия и в реке Волге и ее водотоках в границах Астраханской области», – говорится в тексте документа.