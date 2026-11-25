Фон дер Ляйен анонсировала «сильную европейскую команду» на переговорах с РФ
На новом раунде переговоров по завершению российско-украинского конфликта будет представлена «сильная европейская команда». Это пообещала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая перед депутатами Европарламента.
«Это важно, потому что безопасность Украины напрямую влияет на нашу безопасность», – сказала она. Но не стала раскрывать состав делегации.
Европейские страны на встрече «Коалиции желающих» условились, что в рамках переговоров Россия должна согласиться на зимнее прекращение огня в отношении энергетики Украины и на безопасный проход «продовольственного экспорта» через Черное море, рассказала фон дер Ляйен депутатам. Согласие РФ на этот шаг продемонстрировал бы, что страна серьезно относится к переговорам, считает председатель Еврокомиссии.
19 ноября президент России Владимир Путин сообщил о приглашении европейских представителей в Москву для обсуждения их предложений по мирному урегулированию. На следующий день министр обороны Германии Борис Писториус призвал принять приглашение российского лидера.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил 25 ноября, что конкретики по визиту европейцев пока нет.