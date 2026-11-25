Европейские страны на встрече «Коалиции желающих» условились, что в рамках переговоров Россия должна согласиться на зимнее прекращение огня в отношении энергетики Украины и на безопасный проход «продовольственного экспорта» через Черное море, рассказала фон дер Ляйен депутатам. Согласие РФ на этот шаг продемонстрировал бы, что страна серьезно относится к переговорам, считает председатель Еврокомиссии.