Путин: Россия готова поставлять в Бруней халяльное мясо
Россия готова поставлять в Бруней мясо, соответствующее стандарту халяль. Об этом по итогам переговоров с султаном Брунея Хассаналом Болкиахом заявил президент РФ Владимир Путин.
«Хорошие возможности намечаются для сотрудничества в агропромышленном комплексе. Российские компании предлагают наладить поставки брунейцам жизненно важных товаров: зерна, минеральных удобрений, мяса, в том числе соответствующего исламскому стандарту халяль», – сказал он.
25 ноября Путин и Болкиах провели переговоры в Кремле. На прошлой неделе они виделись на саммите АТЭС в Шэньчжэне. Российский лидер отметил развитие торгово-экономических связей между странами. Он заявил, что, несмотря на «скромный» объем поставок, товарооборот между Россией и Брунеем в 2026 г. составит свыше $1 млрд.
По итогам переговоров Путин и Болкиах также приняли декларацию о повышении уровня двусторонних отношений до стратегического партнерства. Согласно документу, стратегическое партнерство позволит укрепить взаимодействие в существующих сферах сотрудничества.