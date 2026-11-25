25 ноября Путин и Болкиах провели переговоры в Кремле. На прошлой неделе они виделись на саммите АТЭС в Шэньчжэне. Российский лидер отметил развитие торгово-экономических связей между странами. Он заявил, что, несмотря на «скромный» объем поставок, товарооборот между Россией и Брунеем в 2026 г. составит свыше $1 млрд.