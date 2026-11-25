Также она добавила, что «сильная команда» из Евросоюза (ЕС) будет участвовать в следующих переговорах по урегулированию украинского кризиса. Она подчеркнула, что безопасность на Украине прямо влияет на европейские страны. По ее словам, ЕС продолжит поддерживать Киев и «защищать собственные интересы».