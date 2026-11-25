ЕК призвала Россию к энергетическому перемирию на Украине зимой
Еврокомиссия (ЕК) призывает Россию согласиться на прекращение ударов по энергетической инфраструктуре на зимний период, а также обеспечить безопасный экспорт продовольствия через Черное море. Об этом сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, выступая в Европарламенте.
«Это были бы важные шаги, потому что они бы показали серьезность России в переговорах», – заявила фон дер Ляйен.
Также она добавила, что «сильная команда» из Евросоюза (ЕС) будет участвовать в следующих переговорах по урегулированию украинского кризиса. Она подчеркнула, что безопасность на Украине прямо влияет на европейские страны. По ее словам, ЕС продолжит поддерживать Киев и «защищать собственные интересы».
23 ноября официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Паула Пиньо заявила, что Европа выступает за обсуждение урегулирования конфликта на Украине, но не готова к переговорам по новой архитектуре безопасности. По ее словам, обсуждения должны проходить с участием НАТО и стран – членов Евросоюза.
В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва хотела бы инициировать общение с «коалицией желающих», чтобы выяснить их планы относительно мира на Украине.
19 ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия пригласила представителей европейских стран в Москву, чтобы выяснить их позицию по урегулированию украинского конфликта. По словам президента, Москва заинтересована в том, чтобы заранее узнать подходы европейских государств к мирному процессу и определить, что именно они готовы предложить.