Лукашенко назвал события 2014 года в Одессе одной из причин конфликта на Украине
События в Доме профсоюзов в Одессе, языковая политика и атаки на Донбасс стали причинами конфликта России и Украины. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко французскому журналу Le Point.
Лукашенко отметил, что Минск приложил усилия для мирного урегулирования конфликта в рамках переговоров «нормандской четверки» (России, Германии, Франции и Украины). При этом, по его мнению, не все участники переговорного процесса стремились к достижению мира. Президент Белоруссии подчеркнул, что действия, предшествовавшие горячей фазе конфликта, привели к обострению отношений с Россией.
3 ноября Лукашенко заявил, что конфликт на Украине мог завершиться еще в 2022 г. в течение нескольких недель или даже дней. Однако, как утверждает Лукашенко, западные страны потребовали продолжения боевых действий. Он также предупредил, что втягивание Белоруссии в вооруженный конфликт приведет к новому уровню эскалации.
1 сентября президент РФ Владимир Путин сообщил, что долгосрочное урегулирование украинского кризиса возможно только после того, как будут устранены первопричины конфликта.