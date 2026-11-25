3 ноября Лукашенко заявил, что конфликт на Украине мог завершиться еще в 2022 г. в течение нескольких недель или даже дней. Однако, как утверждает Лукашенко, западные страны потребовали продолжения боевых действий. Он также предупредил, что втягивание Белоруссии в вооруженный конфликт приведет к новому уровню эскалации.