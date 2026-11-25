19 октября председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в перечень продуктов, которые не подпадают под льготную ставку НДС в 10%, могут войти устрицы и другие деликатесы. 5 октября председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко говорила, что отмена льготной ставки НДС на деликатесные продукты, включая устрицы, омары, лангустины и лобстеры, может обеспечить федеральному бюджету около 6 млрд руб. дополнительных поступлений. Сейчас на ряд деликатесных товаров распространяется ставка НДС 10% вместо базовой ставки 22%.