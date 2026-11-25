Минфин предложил повысить пошлину на деликатесы с 1 января 2027 года
Минфин предложил повысить с 1 января 2027 г. пошлину на деликатесы, включая морепродукты, пармезан, хамон, трюфели и ряд других. Об этом сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов.
По его словам, проект постановления правительства сейчас рассматривается комиссией по законодательной деятельности в кабмине.
«Мы исходим из того, что с 1 января 2027 г. должна заработать [повышенная пошлина]», – сказал Сазанов, уточнив, что Минфин предложил ставку 15% (цитата по «РИА Новости»).
Конкретный перечень продуктов, которые попадут под повышенную пошлину, будет определен позже.
19 октября председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в перечень продуктов, которые не подпадают под льготную ставку НДС в 10%, могут войти устрицы и другие деликатесы. 5 октября председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко говорила, что отмена льготной ставки НДС на деликатесные продукты, включая устрицы, омары, лангустины и лобстеры, может обеспечить федеральному бюджету около 6 млрд руб. дополнительных поступлений. Сейчас на ряд деликатесных товаров распространяется ставка НДС 10% вместо базовой ставки 22%.