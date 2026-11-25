Президент США Дональд Трамп высмеял заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что американские переговорщики стремятся заключить мирное соглашение между Москвой и Киевом к январю: «Кто это сказал? Он хочет, чтобы я сделал что?». После этого он засмеялся и переглянулся со старшим помощником, который находился в кабинете во время интервью. «У меня нет жестких временных рамок, – объяснил Дональд Трамп. – Я просто хочу, чтобы это закончилось».