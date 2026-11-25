Что Трамп рассказал о помиловании Хуанга и окончании конфликта на УкраинеПрезидент США дал интервью New York Post
- Конфликт на Украине
- Ситуация с Nvidia
- Война в Иране
- Новый пресс-секретарь Белого дома
- Переписка с Ким Чен Ыном
Президент США Дональд Трамп дал интервью изданию New York Post. В частности, он рассказал о временных рамках для урегулирования конфликта на Украине, переписке с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном и доли в Nvidia. «Ведомости» собрали наиболее интересные тезисы.
Конфликт на Украине
Президент США Дональд Трамп высмеял заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что американские переговорщики стремятся заключить мирное соглашение между Москвой и Киевом к январю: «Кто это сказал? Он хочет, чтобы я сделал что?». После этого он засмеялся и переглянулся со старшим помощником, который находился в кабинете во время интервью. «У меня нет жестких временных рамок, – объяснил Дональд Трамп. – Я просто хочу, чтобы это закончилось».
Ситуация с Nvidia
Трамп сообщил, что раздумывал над получением американскими властями доли в Nvidia. «Я сказал: "знаете, может, мне стоит сделать это". Но пока не поднимал этот вопрос. Возможно, еще не поздно», – сказал он.
Также президент заявил о готовности превентивно помиловать гендиректора Nvidia Дженсена Хуанга. На следующей неделе тот должен дать показания на слушаниях в конгрессе США по поводу своих близких отношений с бывшей руководительницей компании Megaspeed International Элис Хуанг. Эта компания находится под расследованием минюста и минторга США. Ее подозревают в нарушении экспортных ограничений, а Элис Хуанг – в шпионаже в пользу Китая. В МИД КНР эти обвинения отвергли.
Президент Трамп уверен, что Хуангу на слушаниях не придется апеллировать к пятой поправке к конституции США, которая позволяет не свидетельствовать против самого себя: «Я всегда считал его на 100% честным и, знаете, очень умным человеком, – сказал Дональд Трамп и добавил: – Не думаю, что в помиловании будет необходимость».
Война в Иране
По поводу военной кампании США в Иране президент Трамп сообщил, что «практически до конца января ... есть финансирование». Он допустил, что демократы могут сорвать операцию. Американский лидер также заявил, что «никогда не выступал ни за, ни против» смены власти в ближневосточной стране.
Новый пресс-секретарь Белого дома
Назначать нового пресс-секретаря Белого дома Дональд Трамп не торопится. Он считает, что сам хорошо справляется с этой ролью. «Я очень доступен для прессы. Я общаюсь с журналистами больше, чем любой другой президент, – сказал Трамп. – Стоит остановиться у крыла самолета, как меня обступает сотня человек».
По словам Трампа, никто не жалуется на отсутствие пресс-секретаря. Он сообщил, что у него есть несколько кандидатов на эту работу, но он их не назвал и сказал, что «пока в них не было необходимости».
Также он высоко оценил прошлого пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт: «Ее будет трудно превзойти».
Последний пресс-секретарь Белого дома Кэти Захария проработала на посту всего пять дней. Ее уволили после первого брифинга для прессы.
Переписка с Ким Чен Ыном
Дональд Трамп заявил, что может возобновить переписку с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. «Она может начаться прямо сейчас. Просто пока этого не происходит», – сказал президент. Отсутствие контактов в последнее время он объяснил тем, что оба лидера «были заняты другими делами».
Также Дональд Трамп сказал, что не встретился с Ким Чен Ыном на саммите АТЭС, который проходил 18–19 ноября в китайском Шэньчжэне, потому что «было не совсем подходящее время. Это были очень напряженные два дня». «Настанет время, когда мы встретимся», – уверен Дональд Трамп.