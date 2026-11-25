23 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал опасной тенденцию расширения «террористической активности» в Балтийском море. Через день министр обороны ФРГ Борис Писториус отметил, что нельзя допустить, чтобы конфликт на Украине распространился на регион Прибалтики. По его словам, Киев несет особую ответственность за то, чтобы этого не случилось.