МИД: Россия готова покрыть потребности Африки в зерне через Балтику
Россия по-прежнему готова полностью покрыть потребности африканских стран в российском зерне поставками через Балтийское море. Об этом замглавы МИД РФ Георгий Борисенко заявил, отвечая на вопрос «Интерфакса».
По его словам, этот маршрут сохраняется, несмотря на последние инциденты с судами в регионе.
«Наша готовность покрыть потребности Египта и африканских друзей поставками зерна остается неизменной. И мы исходим из того, что маршрут через Балтику сохраняется», – сказал дипломат.
Борисенко также выразил надежду на возобновление маршрута через Черное море, «когда киевский режим прекратит атаки по гражданским судам».
23 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал опасной тенденцию расширения «террористической активности» в Балтийском море. Через день министр обороны ФРГ Борис Писториус отметил, что нельзя допустить, чтобы конфликт на Украине распространился на регион Прибалтики. По его словам, Киев несет особую ответственность за то, чтобы этого не случилось.