Профильный комитет СФ поддержал закон о трехлетнем бюджете
Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам поддержал закон о федеральном бюджете на 2027 г. и плановый период 2028–2029 гг., передает ТАСС.
Председатель комитета Анатолий Артамонов заявил, что никаких оснований не соглашаться с предложенным вариантом закона о бюджете на трехлетку у нас нет – он «абсолютно сбалансирован». Закон одобрен комитетом единогласно.
Накануне закон о федеральном бюджете был принят Госдумой. Согласно финальной версии, расходы бюджета в 2027 г. утверждены на уровне 48,8 трлн руб., доходы – 43,3 трлн руб. В 2028 и 2029 гг. расходы составят 50,9 трлн и 53,9 трлн руб., доходы – 45,8 трлн руб. и 48,6 трлн руб. соответственно.
Министр финансов РФ Антон Силуанов назвал принятый бюджет непростым и добавил, что с каждым годом бюджет становится «сложнее и сложнее». Приоритеты, определенные президентом РФ Владимиром Путиным, полностью обеспечены финансовыми ресурсами, добавил он. Речь идет об обороне и спецоперации, выполнении обязательств перед людьми и средствах на национальные проекты.