13 ноября Федеральное статистическое ведомство Германии (Destatis) опубликовало данные, согласно которым в ФРГ за январь – август 2026 г. зарегистрировали 17 252 заявления о банкротстве предприятий, что на 6,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В августе немецкие суды зарегистрировали 2067 заявлений о банкротстве компаний, что на 4,4% больше в годовом выражении.