Financial Times: у половины промышленных компаний Европы финансовые проблемы
Около половины промышленных компаний Европы испытывают серьезные финансовые трудности на фоне высоких затрат на энергию и рабочую силу, а также конкуренции с китайскими производителями. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на данные консалтинговая компания McKinsey.
По предварительным оценкам за 2026 г., финансовые проблемы затронули 50% европейских производителей. В 2025 г. их доля составляла около 45%, а в 2024 г. – 42%.
Согласно исследованию, под угрозой находятся около 3,7 млн рабочих мест. McKinsey проанализировала почти 1200 публичных и частных компаний с годовой выручкой более 100 млн евро. Их финансовое состояние оценивалось по пяти показателям, связанным с прибылью, денежными потоками и долговой нагрузкой.
В 2026 г. 42% компаний отнесли к находящимся в тяжелом финансовом положении, еще 8% – к испытывающим финансовые трудности. Половина предприятий сохранила устойчивое положение.
На фоне усиливающейся конкуренции европейские компании сокращают расходы и штат. В частности, автомобильная компания Volkswagen проводит масштабную реструктуризацию, которая может привести к сокращению свыше 100 000 рабочих мест.
13 ноября Федеральное статистическое ведомство Германии (Destatis) опубликовало данные, согласно которым в ФРГ за январь – август 2026 г. зарегистрировали 17 252 заявления о банкротстве предприятий, что на 6,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В августе немецкие суды зарегистрировали 2067 заявлений о банкротстве компаний, что на 4,4% больше в годовом выражении.
3 сентября Bloomberg писал, что Volkswagen дополнительно сократит около 50 000 сотрудников по всему миру в рамках масштабного плана реструктуризации, одобренного наблюдательным советом компании. Новый план фактически удваивает согласованный объем сокращений – с учетом программы, принятой ранее, общее число сокращаемых рабочих мест может составить около 100 000.