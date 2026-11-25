В апреле 2025 г. зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Юлия Лазуткина во время открытого диалога с руководителем Росмолодежи Григорием Гуровым обратила внимание на «нормализацию подростковой беременности» и предложила запретить ТВ-шоу «Беременна в 16» (в 2024 г. было переименовано в «Мама в 16»). По словам сенатора, некоторые регионы в последнее время «начинают выделять деньги на помощь беременным школьницам». Она назвала этот вопрос очень тонким.