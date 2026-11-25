В ОП поступили обращения с просьбой запретить шоу формата «Беременна в 16»
В Общественную палату России поступают обращения граждан с просьбой запретить реалити-шоу формата «Беременна в 16». Речь идет о цикле фильмов, который сейчас называется по-другому, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам семьи Сергей Рыбальченко ТАСС.
По его словам, такие проекты провоцируют ранние половые связи. При этом задача государства заключается в поддержке традиционных семейных ценностей и целомудрия как одной из них. Общественник обращает внимание, что заявленные идея и цели проекта расходятся с содержанием.
«По целям, конечно же, задача – сохранить ребенка, сохранить беременность, сохранить семью, которая может быть создана. Но в самом содержании очень много внимания уделяется именно ранним половым отношениям, тому, каким образом это происходит», – заключил Рыбальченко.
В апреле 2025 г. зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Юлия Лазуткина во время открытого диалога с руководителем Росмолодежи Григорием Гуровым обратила внимание на «нормализацию подростковой беременности» и предложила запретить ТВ-шоу «Беременна в 16» (в 2024 г. было переименовано в «Мама в 16»). По словам сенатора, некоторые регионы в последнее время «начинают выделять деньги на помощь беременным школьницам». Она назвала этот вопрос очень тонким.