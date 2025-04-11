В Совете Федерации предложили запретить программу «Беременна в 16»

Говоря о беременных школьницах, Гуров подчеркнул, что вводимые в регионах выплаты для них не должны быть стимуляционными мерами «для того, чтобы это происходило». Он заметил, что сам впервые стал отцом в 28 лет, «и то куча странностей была». «Особенно когда у детей появляются дети, ну это влечет какую-то, наверное, недолюбленность, когда тобой еще не занимаются. Собой надо заниматься, и кто бы тобой занимался», – заявил глава Росмолодежи. По его словам, у Минтруда «немного другая интерпретация»: «Это не меры стимуляции, это меры социальной поддержки вынужденной». «Если человек попал в сложную жизненную ситуацию, когда уже недоглядели, и 16-летний ребенок собирается стать мамой, это вынужденная мера хоть какой-то поддержки», – сказал Гуров.