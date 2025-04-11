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В Совете Федерации предложили запретить программу «Беременна в 16»

Сенаторы обеспокоены «нормализацией подростковой беременности»
Александр Тихонов
«Ю»
«Ю»

Заместитель председателя комитета Совета Федерации (СФ) по социальной политике Юлия Лазуткина во время открытого диалога с главой Росмолодежи Григорием Гуровым в верхней палате парламента обратила внимание на «нормализацию подростковой беременности» и предложила запретить ТВ-шоу «Беременна в 16» (в 2024 г. было переименовано в «Мама в 16»). Сенатор заметила, что некоторые регионы в последнее время «начинают выделять деньги на помощь беременным школьницам», и назвала этот вопрос «очень тонким».

«У нас официально на телеканале, не знаю на каком («Ю», входит в холдинг «Медиа1» Ивана Таврина. – «Ведомости»), идет программа «Беременна в 16». Может быть нам тоже это отработать как-то совместно и предложить, как минимум, запретить эту программу. Мы понятно, что работаем все над демографической политикой, но все же надо иметь какие-то рамки. И физиологию никто не отменял, и беременная в 16, к сожалению, вряд ли родит и воспитает достойного гражданина», – сказала Лазуткина. Ее поддержала глава комитета по соцполитике Елена Перминова, смотревшая эту программу в Rutube: «Можно бы нам немножечко подрегулировать эту тему и выстроить в нужном направлении». Гуров пообещал заняться этим вопросом.

«Мама в 16», как следует из описания проекта на сайте телеканала, рассказывает о девочках-подростках, столкнувшихся с ранней беременностью. «Мы покажем непростой путь каждой участницы, полный взрослых проблем: осуждение семьи и друзей, конфликты с отцом ребенка, финансовые трудности…», – говорится в аннотации.

Говоря о беременных школьницах, Гуров подчеркнул, что вводимые в регионах выплаты для них не должны быть стимуляционными мерами «для того, чтобы это происходило». Он заметил, что сам впервые стал отцом в 28 лет, «и то куча странностей была». «Особенно когда у детей появляются дети, ну это влечет какую-то, наверное, недолюбленность, когда тобой еще не занимаются. Собой надо заниматься, и кто бы тобой занимался», – заявил глава Росмолодежи. По его словам, у Минтруда «немного другая интерпретация»: «Это не меры стимуляции, это меры социальной поддержки вынужденной». «Если человек попал в сложную жизненную ситуацию, когда уже недоглядели, и 16-летний ребенок собирается стать мамой, это вынужденная мера хоть какой-то поддержки», – сказал Гуров.

«Ведомости» направили запрос «Медиа1».

Выплаты для беременных школьниц стали вводить в регионах в 2025 г. Впервые СМИ обратили внимание на появление такой меры в Орловской области, чей губернатор Андрей Клычков 24 марта подписал указ о выплатах школьницам 100 000 руб. при постановке на учет по беременности. Он признался, что был удивлен вниманием к своему указу, поскольку соответствующие выплаты, по словам губернатора, рекомендовано делать приказом Минтруда от 11 февраля 2025 г. №57. По словам Клычкова, аналогичная норма принята более чем в 40 субъектах страны. В частности, беременным школьницам в Воронежской и Кемеровской областях также полагается выплата в размере 100 000 руб. При этом 1 апреля оперштаб Краснодарского края опроверг информацию о выплатах беременным школьницам в размере 250 000 руб.

Новости СМИ2
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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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