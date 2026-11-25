Чэнь Цзинин стал таким образом четвертым из 24 членов политбюро ЦК КПК XX созыва, который подпал под расследование, причем все они пали за последний год (по первоначальному плану они должны были находиться на постах до осени 2027 г.). Ранее тем же путем последовали бывший секретарь парткома (2021–2025 гг.) Синьцзян-Уйгурского автономного района Ма Синжуй (чьи прегрешения отсчитывают с конца 1990-х) и двое бывших зампредов центрального военного совета (ЦВС; орган партийного управления армией): Хэ Вэйдун и бывший ближайший соратник лидера КНР Си Цзиньпина Чжан Юся. В октябре 2026 г. на пятом пленуме ЦК КПК в состав политбюро вместо них был введен лишь один человек – это новый зампред ЦВС генерал-полковник Чжан Шэнминь, который ранее как раз занимался внутренними расследованиями в армии. Полное обновление политбюро, как и его важнейшего постоянного комитета (ПК), ожидается на следующем съезде КПК осенью 2027 г.