Что же «не поделили» США и КНР в Западном полушарии? Прежде всего это критически важные природные ресурсы. В частности, на Чили, Аргентину и Боливию приходится около 60% мировых запасов и примерно треть глобальной добычи лития (так называемый «литиевый треугольник»), который необходим для аккумуляторов электромобилей и систем хранения энергии. Кроме того, регион обеспечивает до 40% мировой добычи меди – базового металла для электросетей, ветрогенераторов и дата-центров. Главные его производители – Чили (чуть менее четверти мирового рынка) и Перу (10–12%). Наконец, Бразилия является почти мировым монополистом (85% предложения) на рынке ниобия, который нужен для выплавки специальных марок стали и для авиакосмической промышленности. Она обладает также крупными залежами графита и редкоземельных металлов. В свою очередь в Перу, Чили и Мексике сосредоточены крупные запасы серебра, молибдена, олова и рения.