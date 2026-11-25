Как скандал вокруг Nvidia повредит администрации Дональда ТрампаПротивники президента грозят Белому дому расследованиями и проверками
Минторг США внес 24 ноября в свой «черный список организаций» компанию Megaspeed (зарегистрирована в Сингапуре), занимающуюся полупроводниками, говорится в документе, опубликованном на официальном сайте американского Федерального регистра. Поставки необходимых технологий и компонентов ей будут разрешать только при наличии специальной лицензии, которую выдает Бюро производства и безопасности (BIS) при американском минторге. Megaspeed подпала под ограничения вследствие скандала вокруг гендиректора компании Nvidia Дженсена Хуанга, одна из трех любовниц которого – гражданка КНР Элис Хуанг была предположительно китайской шпионкой, а также когда-то работала в компании Megaspeed.
Обновление списка минторга произошло через несколько часов после официального подтверждения возвращения Хуанга на должность главы Nvidia 23 ноября. Этому событию предшествовало несколько заявлений президента США Дональда Трампа, выступавшего за более снисходительное отношение к миллиардеру. «Я надеюсь, что правление Nvidia вновь примет на работу Дженсена Хуанга. Это было бы лучшим решением для компании, а также для США», – написал в своей соцсети Truth Social Трамп всего за несколько часов до того, как совет директоров Nvidia решил вернуть Хуанга. Причем в то же время, как минторг, который возглавляет союзник Трампа Говард Латник, ввел ограничения в отношении Megaspeed, сам президент ставил под сомнение, что бывшая сотрудница этой компании могла быть связана с китайскими спецслужбами.