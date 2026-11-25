Обновление списка минторга произошло через несколько часов после официального подтверждения возвращения Хуанга на должность главы Nvidia 23 ноября. Этому событию предшествовало несколько заявлений президента США Дональда Трампа, выступавшего за более снисходительное отношение к миллиардеру. «Я надеюсь, что правление Nvidia вновь примет на работу Дженсена Хуанга. Это было бы лучшим решением для компании, а также для США», – написал в своей соцсети Truth Social Трамп всего за несколько часов до того, как совет директоров Nvidia решил вернуть Хуанга. Причем в то же время, как минторг, который возглавляет союзник Трампа Говард Латник, ввел ограничения в отношении Megaspeed, сам президент ставил под сомнение, что бывшая сотрудница этой компании могла быть связана с китайскими спецслужбами.