Путин поручил внедрить ИИ-платформу для планирования развития малых городов
В России создадут цифровую платформу с использованием искусственного интеллекта (ИИ) для подготовки документов по планированию развития малых городов и сельских поселений. Об этом говорится в поручении президента РФ Владимира Путина по итогам рабочей поездки во Владивосток в сентябре.
Ответственными за выполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин, глава Сбербанка Герман Греф и директор Восточного центра государственного планирования Михаил Кузнецов. Срок исполнения установлен до 1 августа 2027 г.
3 сентября российский лидер сообщил, что правительство подготовит не менее 200 мастер-планов по развитию регионов РФ. Глава государства дополнил, что соответствующий проект находится на заключительной стадии. Также российский лидер отметил важность создания подобных мастер-планов для малых городов и поселков, где таких инструментов еще нет.