3 сентября российский лидер сообщил, что правительство подготовит не менее 200 мастер-планов по развитию регионов РФ. Глава государства дополнил, что соответствующий проект находится на заключительной стадии. Также российский лидер отметил важность создания подобных мастер-планов для малых городов и поселков, где таких инструментов еще нет.