Правительство к 2030 году подготовит 200 мастер-планов развития регионов

2 сентября глава государства посетил Владивосток для участия в ВЭФе. В этом году форум проходит под девизом «Дальний Восток – развитие во благо людей». В рамках мероприятия он встретился с вице-премьером Госсовета КНР Дин Сюэсяном и президентом Индонезии Прабово Субианто.