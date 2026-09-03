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Правительство к 2030 году подготовит 200 мастер-планов развития регионов

Сергей Пахомов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Российское правительство подготовит не менее 200 мастерп-ланов по развитию регионов РФ. Об этом на пленарном заседании ВЭФ-2026 сообщил президент России Владимир Путин.

«К 2030 году предстоит разработать не менее 200 мастер-планов по всей территории Российской Федерации. И для их реализации, конечно, необходим прочный правовой фундамент», – заявил он.

Глава государства дополнил, что соответствующий проект находится на заключительной стадии. Также российский лидер отметил важность создания подобных мастер-планов для малых городов и поселков, где таких инструментов еще нет.

Минвостокразвития России и Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики представили на стенде ВЭФ ключевые мастер-планы городов в павильоне «Развиваем Дальний».

2 сентября глава государства посетил Владивосток для участия в ВЭФе. В этом году форум проходит под девизом «Дальний Восток – развитие во благо людей». В рамках мероприятия он встретился с вице-премьером Госсовета КНР Дин Сюэсяном и президентом Индонезии Прабово Субианто.

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