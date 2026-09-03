«Бессмысленно вводить льготы и закручивать гайки»: главное из речи Путина на ВЭФ

«Бессмысленно вводить льготы и закручивать гайки»: главное из речи Путина на ВЭФПрезидент рассказал о рекордах Дальнего Востока, Севморпути и новых режимах
- Экономические показатели Дальнего Востока
- Преференциальные режимы и условия для бизнеса
- Технологии, беспилотники и госзакупки
- Транспорт и Арктика
- Мастер-планы и демография
- Привлечение инвестиций
Президент Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке заявил о создании прочного фундамента для опережающего роста Дальнего Востока. Он привел данные об инвестициях и ВРП, анонсировал запуск единого преференциального режима с 2027 г., особый правовой режим для технологий, развитие Трансарктического коридора и меры поддержки демографии. «Ведомости» собрали основные тезисы.
Экономические показатели Дальнего Востока
За 11 лет в дальневосточные регионы России привлечено около 25 трлн руб. капитальных вложений. Валовой региональный продукт за тот же период увеличился более чем в три раза. «Это очень хороший темп», – сказал Путин.
Динамика основных макропоказателей Дальнего Востока превышает среднероссийские значения. Безработица снизилась в четыре раза и в текущем году составляет 2,2%, что является рекордно низким показателем для региона. «Именно к этому мы и стремились, когда объявляли развитие региона стратегическим приоритетом России на весь 21 век», – подчеркнул президент.
Преференциальные режимы и условия для бизнеса
Путин заявил, что создан прочный фундамент, опираясь на который можно перейти к следующему этапу развития региона, рассчитанному до 2036 г. С 1 января 2027 г. на всей территории Дальнего Востока и Арктики начнет действовать единый преференциальный режим. Действующие льготы для нынешних резидентов территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток сохранятся.
Отдельно президент потребовал убирать бюрократические барьеры для бизнеса. «Бессмысленно вводить налоговые льготы и одновременно закручивать гайки, вводя избыточный надзор за бизнесом», – сказал он. Путин обратился к будущему созыву Госдумы с призывом к плодотворной законодательной работе по улучшению делового климата.
Технологии, беспилотники и госзакупки
С 1 января 2027 г. на Дальнем Востоке должен быть запущен особый правовой режим для быстрой и беспрепятственной обкатки новейших технологий. Регион рассматривается как площадка для использования гражданских беспилотников.
Также планируется тестирование упрощенной системы госзакупок, в том числе через маркетплейсы, с последующим распространением на всю страну.
Одной из задач обновленной стратегии развития станет привлечение средств в инновационные компании и фронтальное внедрение технологий, включая искусственный интеллект, биотехнологии и новую энергетику.
Путин отметил важную роль атомной энергетики для развития цифровой экономики, ИИ и центров обработки данных. Новые объекты генерации, включая малые атомные станции, должны появиться в Арктической зоне.
Транспорт и Арктика
Россия ставит задачу сделать навигацию по Трансарктическому транспортному коридору круглогодичной. Коридор проходит от Санкт-Петербурга и Мурманска через Северный морской путь до Владивостока. Ожидается, что объем перевозок по нему к концу десятилетия вырастет вдвое – до 70 млн т в год.
Арктические морские терминалы планируется интегрировать с железнодорожными и внутренними водными путями, чтобы подключить грузопотоки из Центральной России, Урала и Сибири. На проекте «Восток Ойл» в Красноярском крае в ближайшее время будет запущен магистральный нефтепровод к терминалу бухты Север и отгружена первая нефть.
Мастер-планы и демография
К 2030 г. предстоит подготовить не менее 200 мастер-планов развития регионов по всей стране. Соответствующий законопроект находится на финишной прямой. Более 400 объектов дальневосточных и арктических мастер-планов проектируются и строятся, около 300 уже введены в эксплуатацию.
Путин предложил продлить действие повышенных выплат при рождении третьего ребенка на Дальнем Востоке до 2030 г. Также правительству поручено продумать отдельную программу привлечения российских и зарубежных ученых в регион.
Привлечение инвестиций
Крупные инфраструктурные проекты требуют масштабных вложений, поэтому планируется подключить иностранных инвесторов и суверенные фонды. Для расширения участия международного капитала предлагается задействовать потенциал восточной биржи. Успешный опыт работы с партнерами есть у Российского фонда прямых инвестиций, отметил президент.