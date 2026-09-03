«Бессмысленно вводить льготы и закручивать гайки»: главное из речи Путина на ВЭФ

Динамика основных макропоказателей Дальнего Востока превышает среднероссийские значения. Безработица снизилась в четыре раза и в текущем году составляет 2,2%, что является рекордно низким показателем для региона. «Именно к этому мы и стремились, когда объявляли развитие региона стратегическим приоритетом России на весь 21 век», – подчеркнул президент.