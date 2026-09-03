На Дальнем Востоке введут особый правовой режим для новых технологий
На Дальнем Востоке с 1 января 2027 г. будет запущен специальный правовой режим, который позволит обкатывать все новые технологии, в частности, речь идет о гражданских беспилотниках. Об этом на пленарном заседании ВЭФ-2026 сообщил президент России Владимир Путин.
«С 1 января на Дальнем Востоке должен быть запущен особый правовой режим, который поможет быстро и беспрепятственно обкатывать новые технологии», – подчеркнул он.
Помимо этого, глава государства призвал последовательно снимать все бюрократические препоны для бизнеса в дальневосточных регионах. Также российский лидер потребовал снизить административную нагрузку в регионе.
2 сентября глава государства прибыл во Владивосток для участия в ВЭФе. В этом году форум проходит под девизом «Дальний Восток – развитие во благо людей». В рамках мероприятия он встретился с вице-премьером Госсовета КНР Дин Сюэсяном и президентом Индонезии Прабово Субианто.
3 августа «ИКС холдинг» сообщил, что направит более 35 млрд руб. на создание двух высокотехнологичных предприятий по выпуску сложных полупроводников в Приморском крае. Запуск производств запланирован к 2030 г.