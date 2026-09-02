Путин встретился с вице-премьером Госсовета КНР Дин Сюэсяном

2 сентября Путин прибыл во Владивосток для участия в ВЭФе. В этом году форум проходит под девизом «Дальний Восток – развитие во благо людей». Российский лидер провел встречу с премьер-министром Монголии Ням-Осорын Учрало. В ходе беседы глава государства отметил, что отшения между Россией и Монголией достигли «уровня всеобъемлющего стратегического партнерства».