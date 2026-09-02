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Путин встретился с вице-премьером Госсовета КНР Дин Сюэсяном

Сергей Пахомов
Пресс-служба президента России
Пресс-служба президента России

Президент России Владимир Путин провел встречу с вице-премьером Госсовета КНР Дин Сюэсяном в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). Это уже вторая встреча политиков. В первый раз они беседовали в рамках Петербургского экономического форума в 2025 г.

Во время встречи российский лидер напомнил, что недавно виделся с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). По словам Путина, это говорит беспрецедентном характере отношений между Россией и Китаем.

«В Бишкеке <...> мы провели исключительно полезную, содержательную и теплую встречу с моим другом, с председателем Си Цзиньпином <...> Высокая плотность российско-китайских контактов, в том числе на высшем уровне, подтверждает беспрецедентный характер наших двухсторонних связей», – подчеркнул глава государства.

2 сентября Путин прибыл во Владивосток для участия в ВЭФе. В этом году форум проходит под девизом «Дальний Восток – развитие во благо людей». Российский лидер провел встречу с премьер-министром Монголии Ням-Осорын Учрало. В ходе беседы глава государства отметил, что отшения между Россией и Монголией достигли «уровня всеобъемлющего стратегического партнерства».

31 августа Путин провел встречу с Си Цзиньпином в рамках ШОС. На ней он подчеркнул, что в условиях сложной геополитической обстановки взаимоотношения между Россией и Китаем являются образцом межгосударственных отношений, в основе которых традиции дружбы, уважение, суверенитет.

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