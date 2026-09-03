Путин: Дальний Восток привлек около 25 трлн рублей за 11 лет

Также на форуме Путин дал старт четырем крупным промышленным объектам на Дальнем Востоке, в развитии которых участвует госкорпорация ВЭБ.РФ. Путин дал старт работе гидрометаллургического завода ГМК «Удокан», проходке второго Северомуйского тоннеля, а также по видеосвязи запустил пусконаладочные работы на площадке Находкинского завода минеральных удобрений (НЗМУ) и принял участие в церемонии запуска шаттлов между транспортно-логистическим центром (ТЛЦ) «Артем» с Китаем.