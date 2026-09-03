Путин: Дальний Восток привлек около 25 трлн рублей за 11 лет
Дальневосточные регионы привлекли порядка 25 трлн руб. капитальных вложений за последние 11 лет, а ВРП увеличился более чем в три раза. Об этом на пленарном заседании ВЭФ-2026 сообщил президент России Владимир Путин.
«Отмечу, что за 11 лет в дальневосточные регионы России привлечено около 25 трлн руб. капитальных вложений», – подчеркнул российский лидер.
2 сентября глава государства прибыл во Владивосток для участия в ВЭФе. В этом году форум проходит под девизом «Дальний Восток – развитие во благо людей». В рамках мероприятия он встретился с вице-премьером Госсовета КНР Дин Сюэсяном и президентом Индонезии Прабово Субианто.
Также на форуме Путин дал старт четырем крупным промышленным объектам на Дальнем Востоке, в развитии которых участвует госкорпорация ВЭБ.РФ. Путин дал старт работе гидрометаллургического завода ГМК «Удокан», проходке второго Северомуйского тоннеля, а также по видеосвязи запустил пусконаладочные работы на площадке Находкинского завода минеральных удобрений (НЗМУ) и принял участие в церемонии запуска шаттлов между транспортно-логистическим центром (ТЛЦ) «Артем» с Китаем.