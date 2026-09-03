Путин: единый преференциальный режим на Дальнем Востоке введут 1 января

«Уже с 1 января будущего года на всем, теперь уже на всем Дальнем Востоке и в Арктике начнет действовать единый преференциальный режим. Его идея в том, чтобы инструменты поддержки были не привязаны к какой-то конкретной особой зоне или территории опережающего развития, а тонко, эффективно настроены именно на виды деятельности по всему Дальневосточному региону», – сказал президент.