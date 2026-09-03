Путин: единый преференциальный режим на Дальнем Востоке введут 1 января
Единый преференциальный режим на всей территории Дальнего Востока и Арктики вступит в силу 1 января 2027 г. Об этом президент России Владимир Путин заявил на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
«Уже с 1 января будущего года на всем, теперь уже на всем Дальнем Востоке и в Арктике начнет действовать единый преференциальный режим. Его идея в том, чтобы инструменты поддержки были не привязаны к какой-то конкретной особой зоне или территории опережающего развития, а тонко, эффективно настроены именно на виды деятельности по всему Дальневосточному региону», – сказал президент.
По словам Путина, для инвестиционного проекта в любой точке Дальнего Востока и Арктики появится свое так называемое меню льгот. Речь идет о наборе доступных механизмов, включая пониженные страховые взносы, налоговые и таможенные преференции, помощь с инфраструктурой, строительством производственных объектов и так далее. При этом для нынешних резидентов территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток действующие льготы сохранятся в полном объеме.
3 сентября Путин участвует в пленарном заседании ВЭФа во Владивостоке, куда он 2 сентября прибыл из Бишкека, где участвовал в саммите ШОС. Ключевым мероприятием первого дня визита главы государства было совещание по развитию Дальнего Востока, которое он традиционно проводит на ВЭФе.