Путин: навигацию по Севморпути планируется сделать круглогодичной
Навигацию по Северному морскому пути (СМП) планируется сделать круглогодичной. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).
«Мы ставим перед собой цель сделать навигацию по маршруту круглогодичной. Для этого строим ледоколы и суда ледового класса, сервисный и спасательный флот», – отметил глава государства.
Путин подчеркнул, что трансарктический транспортный коридор, который проходит от Санкт-Петербурга и Мурманска через СМП до Владивостока и далее в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, призван обеспечить гибкость и безопасность международных поставок, открыть новые возможности для транзитных и каботажных перевозок для бесперебойного северного завоза в арктические регионы РФ.
Глава региона также рассказал, что скоро на одном из крупнейших арктических проектов России «Восток ойл» в Красноярском крае будет запущен магистральный нефтепровод к новому терминалу Бухты Север.
2 сентября на ВЭФе прошла сессия, посвященная вопросам безопасности Северного морского пути и Трансарктического транспортного коридора. Модератор, заместитель руководителя МЧС Виктор Яцуценко, напомнил на примере Ормузского пролива, почему безопасности в Арктике должно «быть достаточно». Там показатели судоходства резко снизились в начале марта 2026 г. – со 130–150 судов в день до 0,19 – по политической причине из-за разразившегося конфликта между Израилем, США и Ираном. СМП при этом известен как кратчайший путь из Европы в Азию. Для дальнейшего развития маршрута СМП важно купировать актуальные риски.