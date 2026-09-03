Путин: навигацию по Севморпути планируется сделать круглогодичной

2 сентября на ВЭФе прошла сессия, посвященная вопросам безопасности Северного морского пути и Трансарктического транспортного коридора. Модератор, заместитель руководителя МЧС Виктор Яцуценко, напомнил на примере Ормузского пролива, почему безопасности в Арктике должно «быть достаточно». Там показатели судоходства резко снизились в начале марта 2026 г. – со 130–150 судов в день до 0,19 – по политической причине из-за разразившегося конфликта между Израилем, США и Ираном. СМП при этом известен как кратчайший путь из Европы в Азию. Для дальнейшего развития маршрута СМП важно купировать актуальные риски.