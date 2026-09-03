На ВЭФе обсудили, какие риски угрожают Севморпути

На ВЭФе обсудили, какие риски угрожают СевморпутиВ России считают маршрут самым безопасным
Во второй день работы Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке состоялась сессия, в центре внимания которой были вопросы безопасности Северного морского пути (СМП) и более глобального проекта – Трансарктического транспортного коридора. Ее модератором был заместитель руководителя МЧС Виктор Яцуценко. В своем вступительном слове он напомнил, почему безопасности в Арктике должно «быть достаточно», на примере Ормузского пролива. Там показатели судоходства резко снизились в начале марта 2026 г. – со 130–150 судов в день до 0,19 – по политической причине из-за разразившегося конфликта между Израилем, США и Ираном.
СМП при этом известен в качестве самого короткого пути из Европы в Азию (он на 25% короче пути через Суэцкий канал), и с 2023 г. по нему прошло 45 грузовых судов КНР, а в конце августа 2026 г. свой тестовый маршрут впервые начал и южнокорейский контейнеровоз ледового класса PanStar Acro. И для дальнейшего развития маршрута СМП важно купировать актуальные риски. Яцуценко среди них выделил традиционные: ледовые заторы непосредственно в океане и крупномасштабные природные пожары на прилегающей к маршруту суше. МЧС решает подобные проблемы с помощью авиации, которая дежурит в активно создаваемых арктических центрах, сказал Яцуценко. Речь, в частности, идет про новые арктические вертолеты Ми-38 с увеличенной в сравнении с Ми-8 дальностью и грузоподъемностью. Они приспособлены для самых низких температур, а радиус действия может достигать 1500 км. Возможна их посадка на ледоколы. Кроме того, с конца 2025 г. в России по СМП ведется полноценный космический мониторинг «всей арктической зоны» (соответствующий центр – в Анадыре).
Взявший следом слово губернатор Камчатского края Владимир Солодов напомнил аудитории, что юридически его регион не относится к арктическим, но он при этом «обеспечивает системное прикрытие», прежде всего Чукотке. Так, на Камчатке ведется строительство комплекса по перевалке сжиженного природного газа и строится терминал для его приема.
Солодов также обратил внимание на риск нового типа – изменение климата. В качестве примера он вспомнил о тунце, который, по словам губернатора, нетипично для этого рода появился уже и на Командорских островах. Следом камчатский губернатор напомнил, что риски на Севере несут и такие события, как сильнейшее за десятилетия землетрясение 2025 г. магнитудой около 9 баллов в его регионе. Наконец, никто не отменял риски техногенного и террористического характера. Пусть сейчас эти проблемы остры для критической инфраструктуры, расположенной в западной части страны, к внезапному развитию ситуации готовятся и на Камчатке.
Замминистра иностранных дел Александр Грушко в более широком контексте начал с позитива – в Арктике нет пиратства и войн, зато есть международное право. Речь, в частности, идет о ясных территориальных разграничениях. Но при этом, как считают власти России, страны Запада (а все остальные семь приарктических стран входят в НАТО) превратили регион в зону геополитической конкуренции, которая порождает «огромный риск» непреднамеренной эскалации.
Говоря о соседях по Арктике, Грушко сказал, что «даже недруги не хотят полного разрушения Арктического совета». О том же более подробно накануне на другой сессии ВЭФа говорил другой сотрудник МИДа – старшее должностное лицо от России в Арктическом совете Владислав Масленников. По его словам, западные страны заинтересованы в сохранении прежнего состава Арктического совета «с оговорками на будущее», когда появятся новые условия взаимодействия с Россией. Но при этом представители тех же стран говорят иногда и о том, что сотрудничество с Москвой в обычном формате непредставимо даже при урегулировании конфликта на Украине.
Спецпредставитель «Росатома» по вопросам развития Арктики Владимир Панов напомнил, что, несмотря на информационный шум о глобальном потеплении, реальная ледовая обстановка на СМП, на который ежегодно приходится 1500 рейсов, по-прежнему меняется год от года и поэтому риски еще значительны. Он также рассказал о функционировании своеобразного ГИБДД (главное управление СМП) и правилах плавания по СМП, которые определяет правительство России. Основной упор в этой работе – на превентивность угроз, и в случае наличия рисков разрешение на проход может быть отозвано (в том числе на основании анализа информации из космоса). О том, что безопасность СМП находится пока на должном уровне, говорит статистика по зарубежным партнерам: если в 2023 г. было семь транзитных рейсов КНР, то в 2026 г. уже более 60 таких заявок, а в 2027 г. должны пройти и первые индийские грузовые суда.