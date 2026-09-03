На ВЭФе обсудили, какие риски угрожают Севморпути

Спецпредставитель «Росатома» по вопросам развития Арктики Владимир Панов напомнил, что, несмотря на информационный шум о глобальном потеплении, реальная ледовая обстановка на СМП, на который ежегодно приходится 1500 рейсов, по-прежнему меняется год от года и поэтому риски еще значительны. Он также рассказал о функционировании своеобразного ГИБДД (главное управление СМП) и правилах плавания по СМП, которые определяет правительство России. Основной упор в этой работе – на превентивность угроз, и в случае наличия рисков разрешение на проход может быть отозвано (в том числе на основании анализа информации из космоса). О том, что безопасность СМП находится пока на должном уровне, говорит статистика по зарубежным партнерам: если в 2023 г. было семь транзитных рейсов КНР, то в 2026 г. уже более 60 таких заявок, а в 2027 г. должны пройти и первые индийские грузовые суда.