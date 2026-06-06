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Сечин заявил о стратегической роли Севморпути в мировой торговле

Ведомости

Северный морской путь является стратегическим логистическим маршрутом мировой торговли в условиях блокады Ормузского пролива и рисков нарушения судоходства в других регионах. Об этом заявил в ходе выступления на Энергетической панели Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.

Он отметил, что блокировка Ормузского пролива стала прецедентом, который вызвал угрозу нарушения использования других «узких мест» глобальной логистики – Малаккского, Баб-эль-Мандебского и Гибралтарского проливов, маршрута вдоль мыса Доброй Надежды, датских и турецких проливов, Суэцкого и Панамского каналов. Они имеют ключевое значение не только для мировой энергетики, но и для всей мировой торговли, подчеркнул глава «Роснефти».

Он отметил. что в этих условиях становится стратегическим не только значение Арктики как ресурсной базы, но прежде всего как надежного логистического маршрута.

«Именно функционирование Северного морского пути может обеспечить мировую торговлю необходимыми транспортными решениями», – сказал Сечин.

По его словам, Севморпуть позволяет сократить сроки доставки грузов в 1,5–2 раза и снизить затраты на 20–30%.

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