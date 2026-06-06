Сечин заявил о стратегической роли Севморпути в мировой торговле

Он отметил, что блокировка Ормузского пролива стала прецедентом, который вызвал угрозу нарушения использования других «узких мест» глобальной логистики – Малаккского, Баб-эль-Мандебского и Гибралтарского проливов, маршрута вдоль мыса Доброй Надежды, датских и турецких проливов, Суэцкого и Панамского каналов. Они имеют ключевое значение не только для мировой энергетики, но и для всей мировой торговли, подчеркнул глава «Роснефти».