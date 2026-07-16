Российским компаниям нужно не менее 52 судов ледового класса к 2030 году

Российским компаниям нужно не менее 52 судов ледового класса к 2030 годуПотребуется привлечь зарубежные верфи и развить межзаводскую логистику
Проекты российских компаний в замерзающих морях – от арктических месторождений до Балтики – потребуют как минимум 52 дополнительных судов различного ледового класса к 2030 г. Такую оценку приводит в своей презентации Центральный научно-исследовательский институт морского флота (ЦНИИМФ). «Ведомости» ознакомились с документом.
В частности, бизнесу нужно не менее 10 танкеров дедвейтом 120 000 т для перевозки сырой нефти, не менее пяти газовозов объемом 174 000 куб. м для перевозки СПГ, три универсальных сухогруза по 40 000 т, два танкера для перевозки газового конденсата такого же дедвейта и три газовоза для перевозки сжиженных углеводородных газов (СУГ) по 50 000–55 000 куб. м каждый.
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