Российским компаниям нужно не менее 52 судов ледового класса к 2030 году

В частности, бизнесу нужно не менее 10 танкеров дедвейтом 120 000 т для перевозки сырой нефти, не менее пяти газовозов объемом 174 000 куб. м для перевозки СПГ, три универсальных сухогруза по 40 000 т, два танкера для перевозки газового конденсата такого же дедвейта и три газовоза для перевозки сжиженных углеводородных газов (СУГ) по 50 000–55 000 куб. м каждый.