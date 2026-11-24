В интервью «Зооинформу» Дмитрий также рассказывал о принципах управления, которые перенял у них. «Родители открыты новому и позволяют мне реализовывать проекты, с которыми, возможно, сами не до конца согласны. Чему я научился у них – так это здравой оценке рисков. Наша компания развивается эволюционно, сохраняя устойчивость – финансовую и командную. У нас четкий фокус на зообизнесе, нет сторонних венчурных инвестиций. И еще – абсолютная прозрачность и честность с партнерами», – рассказывал Дмитрий Цыпин в интервью.