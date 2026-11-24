Кто такие основатели сети «Четыре лапы» Андрей и Марина ЦыпиныПредприниматели погибли 21 ноября в автомобильной аварии, заявил представитель компании
Основатели сети зоомагазинов «Четыре лапы» Андрей и Марина Цыпины погибли в автомобильной аварии в Чили 21 ноября, подтвердил «Ведомостям» представитель компании. Он отметил, что предприниматели последовательно развивали культуру ответственного обращения с домашними животными, поддерживали приюты и благотворительные проекты.
«Компания продолжает работу, а команда “Четыре Лапы” сохранит ценности, заложенные основателями, и будет бережно развивать дело, которому они посвятили всю жизнь», – добавил представитель сети.
Андрей и Марина Цыпины родились в 1959 г. Оба получили высшее образование в Московском институте управления, рассказывает представитель «Четырех лап». Они основали компанию в 1992 г. По собственным данным, сейчас в компанию входят 675 магазинов, 66 салонов груминга и 8 ветеринарных центров. Всего в них работают более 5000 сотрудников.
Первые магазины появились в подмосковном Жуковском. На начальном этапе Андрей Цыпин самостоятельно занимался практически всеми процессами: разгружал товары, общался с покупателями и даже разрабатывал рекламные макеты. Об этом говорится в биографической публикации отраслевого издания «Зооинформ», вышедшей в сентябре 2025 г. Редакция называла предпринимателя идейным вдохновителем компании и отмечала его способность предвидеть изменения рынка.
В 2011 г. к управлению бизнесом присоединился сын основателей Дмитрий Цыпин. До этого он получил юридическое образование и работал в международном консалтинге, занимаясь в том числе сделками слияния и поглощения, рассказывал он в интервью «Зооинформу» в апреле 2026 г.
В семейной компании Дмитрий сначала отвечал за юридическое направление, а затем занялся открытием новых магазинов и стандартизацией бизнес-процессов. В интервью он вспоминал, что к моменту его прихода родители уже построили устойчивый бизнес, преодолев основные сложности предпринимательства 1990-х гг.
По словам Дмитрия Цыпина, родители предоставили ему возможность самостоятельно принимать решения, не вмешивались в работу и позволили сформировать собственную команду. При этом разногласия по вопросам управления бизнесом между поколениями иногда возникали. Несмотря на это, сын считал родителей визионерами, особо выделяя предпринимательское чутье отца и его способность прогнозировать развитие рынка.
В интервью «Зооинформу» Дмитрий также рассказывал о принципах управления, которые перенял у них. «Родители открыты новому и позволяют мне реализовывать проекты, с которыми, возможно, сами не до конца согласны. Чему я научился у них – так это здравой оценке рисков. Наша компания развивается эволюционно, сохраняя устойчивость – финансовую и командную. У нас четкий фокус на зообизнесе, нет сторонних венчурных инвестиций. И еще – абсолютная прозрачность и честность с партнерами», – рассказывал Дмитрий Цыпин в интервью.
К 2026 г. в семейном бизнесе сложилось разделение обязанностей: Андрей и Марина Цыпины продолжали руководить розничным направлением, а их сын сосредоточился на производстве кормов для домашних животных. Одним из направлений развития бизнеса стало создание ветеринарных центров. Как рассказывал Дмитрий Цыпин, идея принадлежала его родителям, а ее реализацией занимался он сам.
Помимо Дмитрия, у Андрея и Марины Цыпиных есть еще один сын. По словам Дмитрия, его брат занимается научными исследованиями в области искусственного интеллекта и на момент интервью не участвовал в семейном бизнесе. Сам Дмитрий говорил, что хотел бы сохранить компанию как семейное предприятие и заинтересовать ее развитием следующее поколение.
По данным СПАРК, Андрей и Марина Цыпины владеют равными долями в ряде компаний, связанных с торговлей зоотоварами. Среди крупнейших по выручке – ООО «Зоотрейд» (около 9 млрд руб. в 2025 г.), ООО «Петмаркет» (около 5 млрд руб.) и ООО «Корс» (около 4 млрд руб.).
Кроме того, Андрею Цыпину единолично принадлежат ООО «Трояла» (около 3 млрд руб.), ООО «Четыре лапы» (около 1 млрд руб.) и ООО «Четыре лапы ИТ» (около 413 млн руб.). Марина Цыпина владеет 100% ООО «Альянс-М» (около 3 млрд руб.) и ООО «А-Консалт» (около 105 млн руб.).
Сыну предпринимателей Дмитрию Цыпину принадлежат по 100% ООО «Макспет», ООО «Модуль» и ООО «Атлас». Выручка первых двух компаний в 2025 г. составила около 3 млрд руб. у каждой, третьей – 2 млрд руб.
Все трое также владеют равными долями по 33,33% в липецком ООО «Петэксперт», занимающемся производством кормов для домашних животных. Выручка предприятия в 2025 г. составила около 2 млрд руб. Согласно данным СПАРК, доли всех трех собственников находятся в залоге у ВТБ. Последние договоры залога были заключены 11 ноября 2026 г., соответствующие записи внесены в ЕГРЮЛ 18 ноября. Ранее, в мае 2023 г., ВТБ открыл «Петэксперту» кредитную линию на 1,3 млрд руб. для строительства завода сухих кормов в особой экономической зоне «Липецк».