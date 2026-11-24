В ЛСР назвали цену оферты при делистинге
ПАО «Группа ЛСР» выкупит акции по 710,2 руб. за штуку, сообщается на ленте раскрытия информации.
Внеочередное собрание акционеров ЛСР пройдет 28 декабря. Выкуп акций запланирован на период с 12 февраля по 15 марта 2027 г. На это компания направит не более 10% стоимости чистых активов. Если желающих будет больше, акции выкупят пропорционально заявленным требованиям.
Ранее стало известно, что совет директоров ЛСР принял решение прекратить публичный статус группы и провести делистинг акций. Решение будет вынесено на собрание акционеров. Если его примут, что компания обратится в Мосбиржу и «СПБ биржу» с заявлением о делистинге всех акций и всех эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.
На этом фоне акции ЛСР упали в стоимости. На минимуме они стоили 721 руб. По состоянию на 18:38 они торгуются по 754,4 руб., что на 11,23% меньше значения закрытия предыдущего торгового дня.