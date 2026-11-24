Ранее стало известно, что совет директоров ЛСР принял решение прекратить публичный статус группы и провести делистинг акций. Решение будет вынесено на собрание акционеров. Если его примут, что компания обратится в Мосбиржу и «СПБ биржу» с заявлением о делистинге всех акций и всех эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.