Скорректированная чистая прибыль «Аэрофлота» по РСБУ за январь – сентябрь 2026 г. составила 14,7 млрд руб., что на 43,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Выручка увеличилась на 7,9% до 613,4 млрд руб. В «Аэрофлоте» связали рост с улучшением производственных показателей. В компании напомнили о вынужденных отменах части рейсов, в том числе из-за временных ограничений на использование воздушного пространства.