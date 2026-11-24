«Аэрофлот» не планирует менять дивполитику
«Аэрофлот» пока не планирует менять дивидендную политику, заявил глава компании Сергей Александровский в интервью ТАСС.
«Мы всегда говорили, что один из наших главных приоритетов – выплачивать дивиденды при достижении необходимых финансовых результатов. В этом году мы также нацелены на это, как и в прошлом и позапрошлом годах», – сказал глава «Аэрофлота»
По словам Александровского, ключевой задачей группы остается обеспечение устойчивого финансового положения. Он также отмечал, что в 2027 г. добиться роста пассажиропотока будет сложно для всех авиакомпаний.
В дивидендной политике «Аэрофлота» указано, что на выплаты рекомендуется направлять 50% от скорректированной прибыли. За 2025 г. акционеры авиакомпании одобрили дивиденды в размере 5,29 руб. на одну акцию. Всего на дивиденды будет направлено более 21 млрд руб. – 100% скорректированной чистой прибыли по МСФО.
Скорректированная чистая прибыль «Аэрофлота» по РСБУ за январь – сентябрь 2026 г. составила 14,7 млрд руб., что на 43,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Выручка увеличилась на 7,9% до 613,4 млрд руб. В «Аэрофлоте» связали рост с улучшением производственных показателей. В компании напомнили о вынужденных отменах части рейсов, в том числе из-за временных ограничений на использование воздушного пространства.