Акционеры «Куйбышевазота» одобрили дивиденды из нераспределенной прибыли
Акционеры ПАО «Куйбышевазот» одобрили выплаты дивидендов по итогам девяти месяцев в размере 20 руб. на одну привилегированную и обычную акции. Об этом сообщается на ленте раскрытия.
Дату отсечки утвердили на 1 декабря. Всего на выплаты пойдет 3,6 млрд руб. из нераспределенной прибыли прошлых лет.
Обыкновенные акции компании по состоянию на 13:27 мск торгуются по 352,6 руб., что на 0,91% больше значения закрытия предыдущего дня. Дивидендная доходность составляет 5,7%.
Чистая прибыль «Куйбышевазота» за девять месяцев по РСБУ снизилась до 6,28 млрд руб., что на 30,9% меньше год к году. Выручка стала меньше всего на 2%, до 59,42 млрд руб.