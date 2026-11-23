23 ноября совет директоров Nvidia единогласно проголосовал за восстановление Хуанга в должности президента и генерального директора компании. Также Хуангу вернули место в составе совета директоров. При рассмотрении вопроса совет также получил информацию от высокопоставленных представителей правительства США. На ее основании руководство Nvidia пришло к выводу, что возвращение Хуанга на прежние должности не представляет угрозы национальной безопасности страны.