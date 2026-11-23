Акции Nvidia подскочили почти на 30% после возвращения Хуанга
Акции Nvidia подскочили после новостей о возвращении Дженсена Хуанга на пост главы компании. Бумаги американского производителя чипов подорожали на 29,12% до $162,09 на момент 17:15 мск, свидетельствуют данные биржи.
Позже на момент 17:20 мск акции компании выросли до $164,89 (+31,36%).
20 ноября акции компании обвалились на 14,01% до $125,53.
23 ноября совет директоров Nvidia единогласно проголосовал за восстановление Хуанга в должности президента и генерального директора компании. Также Хуангу вернули место в составе совета директоров. При рассмотрении вопроса совет также получил информацию от высокопоставленных представителей правительства США. На ее основании руководство Nvidia пришло к выводу, что возвращение Хуанга на прежние должности не представляет угрозы национальной безопасности страны.
12 ноября Nvidia объявила об отставке Хуанга с постов президента, гендиректора и члена совета директоров. Временно компанию возглавляла финансовый директор Колетт Кресс. На фоне отставки Хуанга Nvidia опустился на четвертое место в мире по рыночной капитализации после падения акций на 14% по итогам торгов 20 ноября.