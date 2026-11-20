Индекс РТС в моменте упал ниже 900 пунктов
По состоянию на 17:03 мск показатель составляет 903,56 п., что на 2,8% ниже значения предыдущего дня. С начала месяца индекс РТС снизился на 7,92%.
К этому времени акции «Циана» держатся в лидерах роста, прибавив 0,42% к цене. Они торгуются по 907 руб.
Ценные бумаги АФК «Система» упали в цене на 8,55% – до 7,77 руб. Акции МКПАО «ВК» стоят 203,05 руб. (-7,96%), «Русала» – 21,97 руб. (-6,41%), «Эн+ груп» – 297,75 руб. (-6,4%), «Алроса» – 21,73 руб. (-5,89%).
Индекс Мосбиржи упал ниже отметки 2350 п. также впервые с октября. На минимуме показатель достиг 2344,39 п.