Совет директоров МТС рекомендовал выплатить дивиденды за девять месяцев
Совет директоров ПАО «МТС» рекомендовал по итогам девяти месяцев выплатить дивиденды в размере 7 руб. на акцию. Об этом сообщается на сайте компании.
Сумма дивидендов по итогам отчетного периода составит 13,99 млрд руб. Дату отсечки предложили установить на 18 января 2027 г. Собрание акционеров запланировано на 29 декабря.
Компания напомнила, что новая дивидендная политика предусматривает по три выплаты в 2027–2028 гг.
Выручка МТС за девять месяцев по МСФО выросла на 10,7% год к году до 647,2 млрд руб. благодаря увеличению доходов от телеком-услуг, рекламы и розничного бизнеса. Согласно консенсус-прогнозу «Ведомостей», показатель должен был составить 645 млрд руб. OIBDA выросла на 14,5% до 238 млрд руб. Чистая прибыль составила 85,2 млрд руб., что в 6,2 раза больше год к году.
Значительный рост прибыли за девять месяцев преимущественно обусловлен разовым эффектом от продажи доли в башенном бизнесе, рассказал «Ведомостям» аналитик «Финама» Дмитрий Лозовой. В конце июня ПАО МТС сообщило о продаже 49,9% в ООО «Башенная инфраструктурная компания» (БИК) закрытому паевому инвестфонду «Инвестиции 18», которым управляет УК «Доверительная» (входит в МТС). С учетом долга стоимость башенного бизнеса оценили более чем в 125 млрд руб.