Anthropic провела прайсинг IPO
Компания Anthropic PBC установила цену первичного публичного размещения акций на уровне $83 за штуку. Всего в рамках IPO на рынке появится 980 млн ценных бумаг, говорится в заявлении создателя языковых моделей Claude.
Сама Anthropic разместит около 956 млн акций, еще 23,6 млн продадут отдельные акционеры. Кроме того, андеррайтерам предоставлен 30-дневный опцион на приобретение до 147 млн дополнительных акций компании. С учетом прайсинга размер IPO составит рекордные $81,3 млрд.
Торги ценными бумагами Anthropic на бирже Nasdaq Global Select начнутся 19 ноября. Закрытие сделки IPO запланировано на следующий день.
Anthropic подала заявку на IPO в октябре. 10 ноября компания объявила предварительный ценовой диапазон IPO, а также что она планирует привлечь до $64,4 млрд. Изначально инвесторы ожидали, что оценка при выходе на биржу составит $2 трлн.