19 августа маркетплейс «Финуслуги» Мосбиржи запустил пилотный проект по использованию ИИ-заводов (от английского AI factory), то есть мультиагентной системы, позволяющий анализировать данные и выявлять ошибки в работе кода платформы. Работа таких ИИ-агентов происходит ночью. Они анализируют продуктовые метрики, выявляют аномалии в доле неуспешных регистраций и сопоставляют полученные данные с кодом платформы. На основании этого система ставит гипотезы, по какой причине мог произойти сбой, и создает задачи для разработчиков.