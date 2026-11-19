Мосбиржа запустила индекс отобранных с помощью ИИ акций
Московская биржа 19 ноября начала расчет и публикацию нового индекса акций AIMOEX, сформированного на основе оценок искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщается в пресс-релизе торговой площадки.
Для отбора бумаг используется мультиагентная ИИ-система, которая анализирует акции и определяет наиболее привлекательные с точки зрения потенциальной доходности. В индекс войдут 20 бумаг из состава индекса широкого рынка MOEXBMI, включающего 100 акций. Вес каждой из них не сможет превышать 8%.
Алгоритм учитывает финансовые показатели компаний, динамику котировок и актуальные новости. На основе этих данных система рассчитывает AI Score – модельную оценку привлекательности каждой бумаги. В индекс включаются 20 акций с наивысшими результатами. Состав индекса планируется пересматривать ежемесячно.
Глава правления биржи Виктор Жидков отметил, что запуск индикатора позволит сравнить традиционный подход к формированию индексов с отбором акций на основе ИИ и предложить инвесторам альтернативный способ формирования портфеля.
19 августа маркетплейс «Финуслуги» Мосбиржи запустил пилотный проект по использованию ИИ-заводов (от английского AI factory), то есть мультиагентной системы, позволяющий анализировать данные и выявлять ошибки в работе кода платформы. Работа таких ИИ-агентов происходит ночью. Они анализируют продуктовые метрики, выявляют аномалии в доле неуспешных регистраций и сопоставляют полученные данные с кодом платформы. На основании этого система ставит гипотезы, по какой причине мог произойти сбой, и создает задачи для разработчиков.
В середине апреля Мосбиржа запустила соревнование автономных ИИ-агентов на арене виртуальных торгов в рамках хакатона MOEX AI Hackathon. По итогам первых двух недель тестов большинство ИИ-агентов обогнали основной индекс IMOEX, а в плюс по итогам тестов вышли пять команд из 50. Лучший ИИ-агент за 10 дней активных торгов совершил 875 сделок и показал положительный результат.