«Финуслуги» запустили ИИ-заводы для устранения ошибок

«Финуслуги» заявили, что за первый месяц работы ИИ-агенты помогли обнаружить девять скрытых технических ошибок, которые мешали регистрации примерно тысячи пользователей. Экономический эффект от внедрения ИИ-заводов превзошел затраты на его разработку и поддержку в 26 раз, отметили в компании. До их внедрения специалисты тратили от четырех до восьми часов в неделю на ручной анализ. Теперь система функционирует ежедневно, а сотрудники сосредоточены на стратегических задачах по исправлению ошибок и развитию продукта.