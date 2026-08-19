«Финуслуги» запустили ИИ-заводы для устранения ошибок
Маркетплейс «Финуслуги» Мосбиржи запустил пилотный проект по использованию ИИ-заводов (от английского AI factory), то есть мультиагентной системы, позволяющий анализировать данные и выявлять ошибки в работе кода платформы. Об этом сообщил представитель маркетплейса.
Работа таких ИИ-агентов происходит ночью. Они анализируют продуктовые метрики, выявляют аномалии в доле неуспешных регистраций и сопоставляет полученные данные с кодом платформы. На основании этого система ставит гипотезы, по какой причине мог произойти сбой, и создает задачи для разработчиков.
«Финуслуги» заявили, что за первый месяц работы ИИ-агенты помогли обнаружить девять скрытых технических ошибок, которые мешали регистрации примерно тысячи пользователей. Экономический эффект от внедрения ИИ-заводов превзошел затраты на его разработку и поддержку в 26 раз, отметили в компании. До их внедрения специалисты тратили от четырех до восьми часов в неделю на ручной анализ. Теперь система функционирует ежедневно, а сотрудники сосредоточены на стратегических задачах по исправлению ошибок и развитию продукта.
Роль человека в работе ИИ-заводов гарантирует безопасность бизнес-критичного сервиса и предотвращает попадание ошибок в промышленную среду. в «Финуслугах» планируют распространить ночной мониторинг на весь клиентский путь. Для этого ИИ-агентов надо научить готовить изменения в коде для проверки разработчикам. Это создаст замкнутый цикл управления качеством.
Мосбиржа в середине апреля запустила соревнование автономных ИИ-агентов на арене виртуальных торгов в рамках хакатона MOEX AI Hackathon. По итогам первых двух недель тестов большинство ИИ-агентов обогнали основной индекс IMOEX, а в плюс по итогам тестов вышли пять команд из 50. Лучший ИИ-агент за 10 дней активных торгов совершил 875 сделок и показал положительный результат. В то же время агент, который провел больше всего операций – 2539 сделок, оказался на последнем месте.