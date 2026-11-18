Минфин разместил остатки ОФЗ 26253 на 42,95 млрд рублей
Минфин РФ разместил остатки выпуска облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) 26253 на 42,95 млрд руб. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Объем спроса на ОФЗ с датой погашения 6 октября 2038 г. превысил 111,29 млрд руб. Цена отсечения составила 83,12% от номинала, а доходность по ней – 16,9% годовых.
В бюджет РФ от аукциона было направлено 36,17 млрд руб.
18 ноября Минфин также разместил остатки выпуска 26233 с датой погашения 18 июля 2035 г. Расчеты по заключенным на аукционах сделкам будут проводиться на следующий рабочий день.
В последний раз Минфин размещал ОФЗ 11 ноября. Ведомство выпустило на торги остатки серии 26250 на 31,63 млрд руб. Спрос на аукционе составил 74,064 млрд руб., превысив объем размещения более чем в два раза.