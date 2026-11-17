Чистая прибыль «ВИ.ру» за девять месяцев выросла в 3,3 раза
За девять месяцев чистая прибыль ПАО «ВИ.ру» (бренд «Всеинструменты.ру») по МСФО составила 4,7 млрд руб. Это превышает результат за весь 2025 г. Год к году показатель вырос в 3,3 раза, сообщается в пресс-релизе компании.
Выручка увеличилась на 5,8% до 142,1 млрд руб. EBITDA (IFRS 16) выросла на 18,8% год к году до 14,4 млрд руб., рентабельность по показателю достигла 10,1% (+1,1 п. п.). EBITDA (IAS 17) прибавила 32,8% до 8,5 млрд руб. Чистый финансовый долг стал отрицательным – 9,8 млрд руб. Отношение долга к EBITDA (IAS 17) составило -0,8х.
«ВИ.ру» повысила прогноз на 2026 г. Компания ожидает роста выручки не менее чем на 6,5% год к году (ранее – не менее 5%). Диапазон прогноза по чистой прибыли повышен с 4,5–6,5 млрд до 5,5–6,5 млрд руб.
29 сентября совет директоров «ВИ.ру» одобрил обратный выкуп акций на сумму до 500 млн руб. Байбэк проведет дочернее ООО «Всеинструменты.ру». Выкуп возможен с 1 ноября 2026 г. до 31 декабря 2027 г. Приобретенные акции компания планирует направить на программы долгосрочной мотивации сотрудников.