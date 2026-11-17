«ВИ.ру» повысила прогноз на 2026 г. Компания ожидает роста выручки не менее чем на 6,5% год к году (ранее – не менее 5%). Диапазон прогноза по чистой прибыли повышен с 4,5–6,5 млрд до 5,5–6,5 млрд руб.