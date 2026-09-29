Совет директоров ВИ.ру одобрил байбэк на 500 млн рублей

«Сильная финансовая позиция позволяет провести обратный выкуп без ущерба для реализации других стратегических проектов и планов по выплате дивидендов в соответствии с действующей дивидендной политикой», – об этом заявил директор по финансам и стратегии, член совета директоров ПАО «ВИ.ру» Олег Безумов.