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Главная / Инвестиции /

Совет директоров ВИ.ру одобрил байбэк на 500 млн рублей

Наталья Захарова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Совет директоров ПАО «ВИ.ру» одобрил обратный выкуп своих обыкновенных акций на сумму до 500 млн руб. Об этом говорится на сайте раскрытия корпоративной информации.

Байбэк будет проводить дочерняя компания ООО «Всеинструменты.ру». Приобретенные акции компания планирует пустить на реализацию планируемых программ долгосрочной мотивации сотрудников. 

Выкуп акций будет возможен с 1 ноября 2026 г. до 31 декабря 2027 г. включительно. Фактические сроки и объем приобретения акций будут определяться с учетом рыночной конъюнктуры.

«Сильная финансовая позиция позволяет провести обратный выкуп без ущерба для реализации других стратегических проектов и планов по выплате дивидендов в соответствии с действующей дивидендной политикой», – об этом заявил директор по финансам и стратегии, член совета директоров ПАО «ВИ.ру» Олег Безумов.

Сразу после публикования такой информации акции ВИ.ру упали на 5%. По состоянию на 11:36 мск, ценные бумаги компании торгуются по 71,84 руб. Стоимость снизилась на 3,57% в сравнении с ценой закрытия.

По итогам первого полугодия выручка ПАО «ВИ.ру» составила 89,6 млрд руб. Это на 3% превышает показатель за январь – июнь 2025 г. Таким образом, компания сохранила рост показателей на фоне увеличения активности как частных покупателей, так и корпоративных клиентов.

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