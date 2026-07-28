Выручка «Всеинструменты.ру» увеличилась на 10% во II квартале 2026 года
Рост финансового показателя был обеспечен увеличением продаж в сегменте B2C, расширением базы пользователей направления B2B, а также ростом количества заказов, среднего чека и объема реализованных товаров.
По итогам первого полугодия выручка ПАО «ВИ.ру» составила 89,6 млрд руб. Это на 3% превышает показатель за январь – июнь 2025 г. Таким образом, компания сохранила рост показателей на фоне увеличения активности как частных покупателей, так и корпоративных клиентов.
За первое полугодие 2025 г. чистая прибыль «Всеинструменты.ру» по МСФО составила 192 млн руб. В то же время выручка «Ви.ру» увеличилась на 14% год к году до 86,8 млрд руб. В сообщении говорится, что такого результата удалось достичь за счет увеличения среднего чека на 24,1%. Это обусловлено как ростом стоимости товарной корзины, так и изменениями в структуре клиентской базы – увеличением доли B2B-продаж. Кроме того, на увеличение показателя повлиял рост клиентской базы B2B на 10,8%.