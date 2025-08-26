Чистая прибыль «Всеинструменты» за первое полугодие составила 192 млн рублей
За первое полугодие 2025 г. чистая прибыль «Всеинструменты.ру» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) составила 192 млн руб. Об этом говорится в сообщении компании.
В «Ви.ру» рассказали, что рост чистой прибыли связан в основном с ростом EBITDA. На показатель также повлияло сокращение чистого финансового долга и как следствие сокращение чистых финансовых расходов, говорится в сообщении.
В то же время выручка «Ви.ру» увеличилась на 14% год к году до 86,8 млрд руб. В сообщении говорится, что такого результата удалось достичь за счет увеличения среднего чека на 24,1%. Это обусловлено как ростом стоимости товарной корзины, так и изменениями в структуре клиентской базы – увеличением доли B2B-продаж. Кроме того, на увеличение показателя повлиял рост клиентской базы B2B на 10,8%.
Показатель EBITDA компании за указанный период увеличился на 26% до 7,4 млрд руб. благодаря росту выручки и мероприятиям, направленным на контроль за денежными расходами. За II квартал показатель достиг 4,7 млрд руб. (+46% г/г). Чистая прибыль по итогам II квартала составила 861 млн руб. против убытка в I квартале.
Финансовый директор «Ви.ру» Олег Безумов рассказал, что компания уверенно проходит непростой макроэкономический период благодаря фокусу на прибыльном росте, дисциплине в управлении расходами и системной работе с B2B-клиентами. По его словам, существенное улучшение валовой рентабельности и EBITDA во II квартале подтверждает эффективность выбранной стратегии.
29 июля Совет директоров «Ви.ру» рекомендовал выплатить первые дивиденды после проведения IPO. Дивиденды за первое полугодие 2025 г. могут составить 1 руб. на одну обыкновенную акцию. Окончательное решение по выплате будет принято на собрании акционеров, запланированном на 1 сентября. Последним днем покупки акций для получения дивидендов станет 11 сентября.