Выручка «Всеинструменты.ру» выросла на 28,1% в 2024 году
Выручка «Всеинструменты.ру» в 2024 г. составила 170,1 млрд руб., что на 28,1% превышает показатель годом ранее. Об этом говорится в сообщении компании.
Рост выручки связан с увеличением количества заказов, повышением среднего чека и расширением клиентской базы, пояснили в компании. B2B-клиенты обеспечили 69,4% товарной выручки компании. В то же время доля B2C составила 30,6%.
EBITDA компании в 2024 г. увеличилась на 27,6%, достигнув 12,8 млрд руб. Рентабельность этого показателя составила 7,53%, что немного ниже показателя (7,56%) в 2023 г.
Чистый финансовый долг составил 12,7 млрд руб. Соотношение чистого финансового долга к EBITDA без учета долгосрочных и краткосрочных обязательств по аренде равно 1,7x.
В 2024 г. компания стала первой на рынке DIY, которая провела провела IPO. Оно прошло по нижней границе ранее объявленного диапазона в 200–210 руб. за акцию.