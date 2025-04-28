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Выручка «Всеинструменты.ру» выросла на 28,1% в 2024 году

Ведомости

Выручка «Всеинструменты.ру» в 2024 г. составила 170,1 млрд руб., что на 28,1% превышает показатель годом ранее. Об этом говорится в сообщении компании.

Рост выручки связан с увеличением количества заказов, повышением среднего чека и расширением клиентской базы, пояснили в компании. B2B-клиенты обеспечили 69,4% товарной выручки компании. В то же время доля B2C составила 30,6%.

EBITDA компании в 2024 г. увеличилась на 27,6%, достигнув 12,8 млрд руб. Рентабельность этого показателя составила 7,53%, что немного ниже показателя (7,56%) в 2023 г.

Чистый финансовый долг составил 12,7 млрд руб. Соотношение чистого финансового долга к EBITDA без учета долгосрочных и краткосрочных обязательств по аренде равно 1,7x.

В 2024 г. компания стала первой на рынке DIY, которая провела провела IPO. Оно прошло по нижней границе ранее объявленного диапазона в 200–210 руб. за акцию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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