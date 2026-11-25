По словам Домбровскиса, средний дефицит бюджета в ЕС может увеличиться с 3,1% ВВП в 2025 г. до 3,8% в 2028 г. В 2026 г. он превысит установленный предел в 3% ВВП в 12 странах, а к 2028 г. – в 16.