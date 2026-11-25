Еврокомиссар: финансы Евросоюза находятся в критическом состоянии
Финансовая система Евросоюза (ЕС) приближается к критическому рубежу на фоне роста бюджетных дефицитов, государственного долга и ставок по займам. Об этом сообщил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис, представляя в Европарламенте отчет Еврокомиссии (ЕК) о состоянии бюджетов стран ЕС.
По словам Домбровскиса, средний дефицит бюджета в ЕС может увеличиться с 3,1% ВВП в 2025 г. до 3,8% в 2028 г. В 2026 г. он превысит установленный предел в 3% ВВП в 12 странах, а к 2028 г. – в 16.
Государственный долг стран объединения, как ожидается, вырастет с 82,6% ВВП в 2025 г. до 85,6% в 2028 г. Уже в текущем году более чем в половине государств ЕС этот показатель превысит 60% ВВП, а в четырех странах – 100%.
Еще одной проблемой Домбровскис назвал рост ставок по государственным займам. Он связал его с увеличением доходности на мировых рынках и премий за риск по гособлигациям. Еврокомиссар предупредил, что эти факторы усиливают друг друга: рост долга и стоимости его обслуживания увеличивает нагрузку на бюджеты и способствует дальнейшему расширению дефицита.
23 ноября Politico писало, что в ЕС обострились разногласия вокруг нового семилетнего бюджета на 2028–2034 гг. Споры касаются сельскохозяйственных субсидий, введения новых налогов и финансирования Украины, уточнило издание.