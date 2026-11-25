Средний объем выданных разрешений на строительство (РНС) жилья в Москве, которые ежемесячно получали 20 крупнейших столичных девелоперов, по итогам января – октября 2026 г. составил 124 600 кв. м, подсчитала Urban на основе данных Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС). Относительно 2021–2025 гг. этот показатель сократился на 62,4%, а доля таких игроков в общем объеме РНС по столице снизилась на 18,1 п. п. до 57,7%. В целом за 10 месяцев 2026 г. площадь согласованного ведущими девелоперами нового жилья упала на 44% относительно аналогичного периода прошлого года до 1,8 млн кв. м, уточняет представитель компании. А в целом по рынку Московского региона – только на 33% до 2,16 млн кв. м, по информации ЕИСЖС.