Причиной задержки является наличие нескольких претендентов на пост сенатора, говорит собеседник, близкий к СФ. «Ведомости» еще 24 июля сообщали, что Ворону в СФ может заменить известный в прошлом украинский медиаменеджер, основатель частного телеканала «Украина 112» (прекратил вещание в 2021 г.), а ныне – депутат регионального парламента Виктор Зубрицкий. Он возглавляет комитет заксобрания по обороне, взаимодействию с правоохранительными органами и чрезвычайным ситуациям и является близким знакомым губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, отмечает источник в регионе.