Почему Запорожская область два месяца не может выбрать сенатораРегиональный парламент выбился из срока назначения своего представителя в Совет Федерации
Процедура назначения нового представителя заксобрания Запорожской области в Совет Федерации (СФ) затянулась и превысила предельный срок, предусмотренный законом о порядке формирования верхней палаты парламента. У регионального парламента был месяц после досрочного прекращения полномочий сенатора Дмитрия Вороны, получившего 29 сентября мандат депутата Госдумы. Он представлял заксобрание Запорожской области в СФ с 20 сентября 2023 г., но был избран в Думу от супергруппы «Единой России» (ЕР), объединившей все четыре новых региона.
Причиной задержки является наличие нескольких претендентов на пост сенатора, говорит собеседник, близкий к СФ. «Ведомости» еще 24 июля сообщали, что Ворону в СФ может заменить известный в прошлом украинский медиаменеджер, основатель частного телеканала «Украина 112» (прекратил вещание в 2021 г.), а ныне – депутат регионального парламента Виктор Зубрицкий. Он возглавляет комитет заксобрания по обороне, взаимодействию с правоохранительными органами и чрезвычайным ситуациям и является близким знакомым губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, отмечает источник в регионе.