Зеленский отказался от предложения Лукашенко вместе приехать в Москву
Президент Украины Владимир Зеленский отказался от предложения белорусского лидера Александра Лукашенко вместе приехать в Москву для переговоров по урегулированию украинского кризиса. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром.
«Он предлагает меня взять. Я ему что, чемодан, что ли? Взять меня в самолет и полететь», – заявил Зеленский (цитата по ИС «Вести»). Он также подчеркнул, что не понимает, зачем ему ехать в Москву.
24 ноября Лукашенко заявил, что готов стать гарантом безопасности для украинского лидера, если тот согласится приехать в Москву для переговоров. По его словам, Белоруссия, Россия и Украина в любом случае будут совместно определять свое будущее.
14 ноября посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев сообщил, что Зеленский не приезжает в Москву для переговоров либо из-за отсутствия готовности к серьезному разговору, либо потому, что не имеет разрешения Запада.
31 октября глава МИД РФ Сергей Лавров призвал Зеленского приехать в Москву, если он хочет встретиться с президентом РФ. Он напомнил, что Владимир Путин заявлял, что готов встретиться с Зеленским даже после всех событий, происходивших в период президентства украинского лидера.